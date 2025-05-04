«План Б»: как Россия готовится к новому этапу конфликта на фоне срыва переговоров

На фоне обострения ситуации на фронте и отсутствия прогресса в мирных переговорах с Украиной, по данным инсайдеров, в Кремле завершена подготовка так называемого «Плана Б». Это альтернатива дипломатическому пути, рассчитанная на принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней. По сообщениям источников, близких к властным кругам, президент Владимир Путин обозначил возможность жёсткой эскалации в случае окончательного провала переговоров.

Основной фронт — Сумская область

Хотя ранее внимание было сосредоточено на южном направлении, в новом сценарии ключевым регионом названа Сумская область. Сообщается, что туда стянуты более 60 тысяч российских военнослужащих. Успехи на сопредельной территории позволили перебросить дополнительные силы, что может сыграть решающую роль в планируемом наступлении.

Особый интерес вызывает населённый пункт Юнаковка — один из важных логистических центров ВСУ. Освобождение близлежащих территорий, по мнению экспертов, может обеспечить плацдарм для дальнейшего наступления на Сумы и создать угрозу окружения украинских сил.

Также ожидается активизация боёв за Алексеевку — стратегическую точку на пути к областному центру. В случае успеха, российская армия сможет перехватить снабжение украинских подразделений в регионе.

Дипломатический тупик

Параллельно усиливается напряжённость на переговорном треке. В Вашингтоне и других западных столицах наблюдается разочарование отсутствием компромиссов со стороны Киева. Представители команды Дональда Трампа заявляют о возможном выходе США из переговорного процесса и подготовке новых санкционных мер.

Что включает в себя «План Б»

По информации, распространяемой каналом «INSIDER BLACK», план предполагает масштабные удары по ключевым структурам Украины. Среди заявленных действий:

Устранение ключевых представителей власти;

Нарушение работы критической инфраструктуры — энергетики, транспорта, связи;

Прерывание поставок западной помощи через сопредельные страны;

Диверсионные операции за границей;

Кибератаки на инфраструктуру государств — партнёров Украины.

План рассчитан на 60 дней. По окончании активной фазы предполагается переход к установлению нового политического порядка на территории Украины.

Что говорит Москва

Официальные представители России пока воздерживаются от прямых комментариев. Однако в медиапространстве вновь вспоминаются слова Владимира Путина, сказанные ещё в 2022 году о том, что «всерьёз ещё ничего не начинали». Эта фраза сегодня трактуется как возможный сигнал о готовности к радикальным действиям в случае провала мирных инициатив, пишет pronedra.ru.