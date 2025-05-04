Россия уже обсуждает молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции
объясняем.рф
«План Б»: как Россия готовится к новому этапу конфликта на фоне срыва переговоров
На фоне обострения ситуации на фронте и отсутствия прогресса в мирных переговорах с Украиной, по данным инсайдеров, в Кремле завершена подготовка так называемого «Плана Б». Это альтернатива дипломатическому пути, рассчитанная на принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней. По сообщениям источников, близких к властным кругам, президент Владимир Путин обозначил возможность жёсткой эскалации в случае окончательного провала переговоров.
Основной фронт — Сумская область
Хотя ранее внимание было сосредоточено на южном направлении, в новом сценарии ключевым регионом названа Сумская область. Сообщается, что туда стянуты более 60 тысяч российских военнослужащих. Успехи на сопредельной территории позволили перебросить дополнительные силы, что может сыграть решающую роль в планируемом наступлении.
Особый интерес вызывает населённый пункт Юнаковка — один из важных логистических центров ВСУ. Освобождение близлежащих территорий, по мнению экспертов, может обеспечить плацдарм для дальнейшего наступления на Сумы и создать угрозу окружения украинских сил.
Также ожидается активизация боёв за Алексеевку — стратегическую точку на пути к областному центру. В случае успеха, российская армия сможет перехватить снабжение украинских подразделений в регионе.
Дипломатический тупик
Параллельно усиливается напряжённость на переговорном треке. В Вашингтоне и других западных столицах наблюдается разочарование отсутствием компромиссов со стороны Киева. Представители команды Дональда Трампа заявляют о возможном выходе США из переговорного процесса и подготовке новых санкционных мер.
Что включает в себя «План Б»
По информации, распространяемой каналом «INSIDER BLACK», план предполагает масштабные удары по ключевым структурам Украины. Среди заявленных действий:
Устранение ключевых представителей власти;
Нарушение работы критической инфраструктуры — энергетики, транспорта, связи;
Прерывание поставок западной помощи через сопредельные страны;
Диверсионные операции за границей;
Кибератаки на инфраструктуру государств — партнёров Украины.
План рассчитан на 60 дней. По окончании активной фазы предполагается переход к установлению нового политического порядка на территории Украины.
Что говорит Москва
Официальные представители России пока воздерживаются от прямых комментариев. Однако в медиапространстве вновь вспоминаются слова Владимира Путина, сказанные ещё в 2022 году о том, что «всерьёз ещё ничего не начинали». Эта фраза сегодня трактуется как возможный сигнал о готовности к радикальным действиям в случае провала мирных инициатив, пишет pronedra.ru.
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