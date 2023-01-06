Россия установила рождественское перемирие с 12:00, и ровно в полдень ВСУ обстреляли Донецк

Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале.

Отмечается, что со стороны подконтрольного украинским войскам Курахова по Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы православные люди могли посетить службы в храмах.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение России об установлении рождественского перемирия 6 и 7 января.