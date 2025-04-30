Россия приготовила молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции
tvc.ru
Россия готова к силовому сценарию завершения конфликта с Украиной. В фокусе — северо-восток, логистика ВСУ и политическая элита.
Наступление с неожиданного направления
На фоне застоя в переговорах, Кремль завершил подготовку альтернативного сценария — так называемого «Плана Б». По данным источников, этот план предусматривает 60-дневную военную кампанию с максимальным давлением на Киев.
Против ожиданий аналитиков, главной ареной будущих боёв станет Сумская область, где, по сообщениям военкоров, сосредоточено более 60 тысяч российских военнослужащих. Захват логистических узлов, в частности Юнаковки и Алексеевки, должен обеспечить прорыв к Сумам — ключевому городу региона.
Военный эксперт Влад Шлепченко утверждает: взятие Юнаковки откроет путь к окружению Сум и создаст новый плацдарм для давления на центральную Украину.
Что включает «План Б»
По данным канала INSIDER BLACK, план включает:
- Уничтожение ключевых лиц украинского руководства, включая Зеленского.
- Масштабные удары по энергетике и логистике.
- Блокировку границ с Польшей, Румынией и Словакией.
- Кибератаки на инфраструктуру НАТО.
- Создание энергетического коллапса без разрушения ядерных объектов.
Конечная цель — смена режима в Киеве и демонстрация Западу ограниченных возможностей вмешательства.
США могут выйти из переговоров
На фоне эскалации дипломатическая ситуация становится всё более напряжённой. Источники сообщают, что США готовы прекратить участие в переговорах, если Киев не смягчит позицию. Представители команды Трампа уже заявили о возможности новых санкций против Украины.
Что дальше?
Официального подтверждения информации нет. Однако слова Владимира Путина о том, что «мы всерьёз ещё ничего не начинали», воспринимаются аналитиками как прямая угроза начала решающей фазы конфликта.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец