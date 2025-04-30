Россия готова к силовому сценарию завершения конфликта с Украиной. В фокусе — северо-восток, логистика ВСУ и политическая элита.

Наступление с неожиданного направления

На фоне застоя в переговорах, Кремль завершил подготовку альтернативного сценария — так называемого «Плана Б». По данным источников, этот план предусматривает 60-дневную военную кампанию с максимальным давлением на Киев.

Против ожиданий аналитиков, главной ареной будущих боёв станет Сумская область, где, по сообщениям военкоров, сосредоточено более 60 тысяч российских военнослужащих. Захват логистических узлов, в частности Юнаковки и Алексеевки, должен обеспечить прорыв к Сумам — ключевому городу региона.

Военный эксперт Влад Шлепченко утверждает: взятие Юнаковки откроет путь к окружению Сум и создаст новый плацдарм для давления на центральную Украину.

Что включает «План Б»

По данным канала INSIDER BLACK, план включает:

Уничтожение ключевых лиц украинского руководства, включая Зеленского.

Масштабные удары по энергетике и логистике.

Блокировку границ с Польшей, Румынией и Словакией.

Кибератаки на инфраструктуру НАТО.

Создание энергетического коллапса без разрушения ядерных объектов.

Конечная цель — смена режима в Киеве и демонстрация Западу ограниченных возможностей вмешательства.

США могут выйти из переговоров

На фоне эскалации дипломатическая ситуация становится всё более напряжённой. Источники сообщают, что США готовы прекратить участие в переговорах, если Киев не смягчит позицию. Представители команды Трампа уже заявили о возможности новых санкций против Украины.

Что дальше?

Официального подтверждения информации нет. Однако слова Владимира Путина о том, что «мы всерьёз ещё ничего не начинали», воспринимаются аналитиками как прямая угроза начала решающей фазы конфликта.