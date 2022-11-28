Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

ВСУ понесли огромные потери в боях под Артемовском в ДНР, сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, поток жертв "казался нескончаемым". Медики насчитали минимум 50 раненых, а до этого в госпиталь поступили еще 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями.

В последние дни именно под Артемовск ВСУ стянули подкрепления, спецназ, отряды теробороны.

В Генштабе Украины заявили, что ВС РФ пошли в наступление.

Несколькими днями ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы.