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Россия планирует молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции

На фоне затянувшихся мирных переговоров с Украи...

crimea.ria.ru

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На фоне затянувшихся мирных переговоров с Украиной и обострения ситуации на фронте, в Кремле, по сообщениям инсайдеров, завершена подготовка к реализации так называемого «Плана Б». Этот сценарий предусматривает быструю и решительную операцию, направленную на принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней.​

Основные направления «Плана Б» включают:

  • Точечное устранение ключевых фигур украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского, а также высших должностных лиц СБУ и военного командования.​

  • Массированные удары по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты и транспортные артерии.​

  • Выведение из строя объектов на украинских АЭС без разрушения реакторов, с целью создания управляемого энергетического коллапса.​

  • Блокирование логистических маршрутов на границах с Польшей, Румынией и Словакией для прекращения поставок западной помощи.​

  • Действия специальных групп за рубежом, направленные на нейтрализацию зарубежных штабов поддержки Украины, особенно в Польше и Германии.​

  • Кибератаки на критическую инфраструктуру стран НАТО с целью парализовать их ответные действия.​

По данным источников, близких к Кремлю, реализация этих мер рассчитана на 60 дней, после чего планируется установить контроль над ситуацией и инициировать формирование нового политического режима на Украине.​

В то же время, дипломатические усилия продолжаются, однако, по мнению аналитиков, действия Киева, включая выдвижение заведомо неприемлемых требований, могут привести к окончательному срыву переговорного процесса. Администрация президента США Дональда Трампа уже предупреждала о возможном выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса.​

Таким образом, в случае провала дипломатических усилий, реализация «Плана Б» может стать следующим этапом в развитии конфликта, пишет pronedra.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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