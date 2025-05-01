Россия планирует молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции
crimea.ria.ru
На фоне затянувшихся мирных переговоров с Украиной и обострения ситуации на фронте, в Кремле, по сообщениям инсайдеров, завершена подготовка к реализации так называемого «Плана Б». Этот сценарий предусматривает быструю и решительную операцию, направленную на принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней.
Основные направления «Плана Б» включают:
Точечное устранение ключевых фигур украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского, а также высших должностных лиц СБУ и военного командования.
Массированные удары по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты и транспортные артерии.
Выведение из строя объектов на украинских АЭС без разрушения реакторов, с целью создания управляемого энергетического коллапса.
Блокирование логистических маршрутов на границах с Польшей, Румынией и Словакией для прекращения поставок западной помощи.
Действия специальных групп за рубежом, направленные на нейтрализацию зарубежных штабов поддержки Украины, особенно в Польше и Германии.
Кибератаки на критическую инфраструктуру стран НАТО с целью парализовать их ответные действия.
По данным источников, близких к Кремлю, реализация этих мер рассчитана на 60 дней, после чего планируется установить контроль над ситуацией и инициировать формирование нового политического режима на Украине.
В то же время, дипломатические усилия продолжаются, однако, по мнению аналитиков, действия Киева, включая выдвижение заведомо неприемлемых требований, могут привести к окончательному срыву переговорного процесса. Администрация президента США Дональда Трампа уже предупреждала о возможном выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса.
Таким образом, в случае провала дипломатических усилий, реализация «Плана Б» может стать следующим этапом в развитии конфликта, пишет pronedra.ru.
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