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Россия готовит молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для убеждения Киева в капитуляции

В условиях затянувшихся переговоров с Украиной ...

crimea.ria.ru

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В условиях затянувшихся переговоров с Украиной и обострения на фронте, в России завершена подготовка резервного плана, получившего неофициальное название «План Б». По информации из близких к власти источников, этот сценарий предполагает стремительное наступление и вынуждение Киева к капитуляции в течение двух месяцев. Президент России, как сообщается, дал понять, что в случае провала дипломатии начнётся самый жёсткий этап противостояния.

Сумская область — в центре будущего наступления

Несмотря на ранние ожидания крупного наступления на Одессу, внимание российских сил сейчас сосредоточено на Сумской области. По сведениям военных корреспондентов, здесь сосредоточены более 60 тысяч российских военных, а оперативная ситуация меняется с большой скоростью.

После продвижения в районе Курской области были высвобождены дополнительные силы, что, по мнению экспертов, может сыграть решающую роль в грядущей фазе конфликта. Тактика мобильных ударных групп позволяет быстро находить слабые места в обороне противника и наносить точечные удары.

Ключевым пунктом считается населённый пункт Юнаковка — важный логистический центр украинской армии. Продвижение через прилегающие деревни открывает дорогу к Юнаковке, и её потеря может серьёзно повлиять на устойчивость обороны ВСУ в этом районе.

Аналитики считают, что особенно интенсивные бои начнутся за Алексеевку — стратегически важную точку на пути к Сумам. Взятие этого населённого пункта создаст условия для осады Сум и нарушит снабжение украинских войск.

Мирные переговоры под угрозой: США могут выйти из процесса

На дипломатическом уровне ситуация также ухудшается. Мирные инициативы, поддерживаемые международными посредниками, буксуют. Киев, как отмечают эксперты, выдвигает предложения, которые сложно считать компромиссными, что тормозит прогресс.

В США, включая представителей команды Дональда Трампа, всё чаще звучат заявления о возможности выхода из переговоров. Также обсуждается новый санкционный пакет против Украины, что свидетельствует о растущем раздражении в Вашингтоне.

Что представляет собой «План Б»?

По информации источников, «План Б» предполагает масштабные действия, направленные на полное разрушение управленческой, энергетической и военной инфраструктуры Украины. Он включает:

  • Уничтожение высшего командования, включая президента Украины и руководство спецслужб.

  • Нанесение ударов по энергетическим объектам и транспортной системе страны.

  • Подрыв стабильности энергетики путём выведения из строя АЭС, без повреждения самих реакторов.

  • Блокировку путей снабжения на западной границе — с Польшей, Румынией и Словакией.

  • Операции за пределами Украины с целью нейтрализации зарубежных штабов поддержки.

  • Кибератаки на объекты инфраструктуры стран НАТО для ослабления их возможного ответа.

Этот план рассчитан на реализацию в течение 60 дней. После этого в Москве предполагают взять ситуацию под контроль и инициировать формирование нового руководства Украины.

Сигнал от Кремля

Хотя официальные ведомства не комментируют эту информацию, в политических кругах напомнили о словах Владимира Путина, произнесённых ещё в 2022 году. Тогда он заявил, что Россия ещё не прибегала к самым серьёзным мерам. Сейчас эти слова звучат как предупреждение: при окончательном провале дипломатии возможен переход к силовому сценарию, к которому всё уже готово, пишет pronedra.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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