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Россия готовит молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции

Москва завершила подготовку резервного сценария...

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На фоне замороженного дипломатического процесса с Украиной и отсутствия прогресса в переговорах, Москва, по данным источников, завершила подготовку «Плана Б» — сценария стремительного завершения конфликта силовым путём.

Этот план, который готовился более трёх лет, рассчитан на 60-дневную военную кампанию с максимальным давлением на Киев

Против ожиданий, главной ареной нового наступления становится не юг, а северо-восточное направление. По сообщениям военкоров, в Сумской области сконцентрировано более 60 тысяч российских бойцов. Успехи на соседней Курщине позволили перебросить дополнительные резервы.

Юнаковка и Алексеевка — ключевые точки будущего наступления

Особое внимание сосредоточено на Юнаковке — важном логистическом узле ВСУ. После зачистки близлежащих поселков — Журавок, Беловодов и Яблоновки — российская армия получила прямой путь к укреплениям Украины. Если Юнаковка падет, это откроет путь к Сумам, стратегически важному центру региона.

Военный эксперт Влад Шлепченко подчеркивает: захват этой точки позволит создать новый плацдарм и превратить Сумы в окружённый анклав, а используемая ранее ВСУ дорожная сеть сыграет против украинской обороны.

Мир под угрозой: США рассматривают выход из переговоров

На дипломатическом фронте нарастает напряжение. По данным аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает требования, которые международные посредники называют неприемлемыми. Это может привести к срыву переговорного процесса, который всё ещё курируется при участии США.

Некоторые представители команды Дональда Трампа уже публично заявили: если прогресса не будет, Вашингтон может выйти из диалога, а Киев — оказаться под давлением нового пакета санкций.

Что включает «План Б»: удары по элите, логистике и энергетике

Согласно источникам канала INSIDER BLACK, «План Б» предполагает жёсткий набор мер:

  • Физическое устранение ключевых лиц украинского руководства, включая Зеленского.
  • Масштабные удары по энергетической инфраструктуре и транспортным узлам.
  • Вывод из строя узловых объектов без разрушения ядерных реакторов для создания энергетического коллапса.
  • Блокировка границ с Польшей, Румынией и Словакией — с целью остановить западные поставки.
  • Использование спецгрупп за рубежом для дестабилизации штабов поддержки Украины в Европе.
  • Кибератаки на инфраструктуру НАТО, чтобы парализовать возможный ответ.

Все мероприятия рассчитаны на 60 дней. По завершении Россия намерена инициировать создание нового политического режима на территории Украины.

Что дальше?

Официальных комментариев от Кремля по «Плану Б» нет, но в свете недавнего заявления Путина «Мы всерьёз ещё ничего не начинали», эксперты допускают скорый переход к решающей фазе конфликта, сообщает pronedra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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