На фоне затягивания мирных переговоров с Украиной, в российских СМИ и телеграм-каналах появилась информация о так называемом «Плане Б» — резервной стратегии Кремля, направленной на быстрое завершение конфликта. Согласно этим сообщениям, операция готовилась в течение трёх лет и предполагает принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней, пишет pronedra.ru.

Основной акцент в «Плане Б» делается на Сумскую область, где сосредоточено более 60 тысяч российских военнослужащих. Цель — захват ключевых населённых пунктов, таких как Юнаковка и Алексеевка, что может открыть путь к окружению Сум и нарушению логистики ВСУ .

План также включает ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, удары по критической инфраструктуре, блокировку логистических маршрутов на границах с Польшей, Румынией и Словакией, а также кибератаки на объекты в странах НАТО.

В случае провала дипломатических усилий, реализация «Плана Б» может привести к значительной эскалации конфликта и изменению его характера.