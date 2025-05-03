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Россия думает устроить молниеносный удар по плану Б Владимира Путина для принуждения Киева к капитуляции

На фоне затягивания мирных переговоров с Украин...

sputniknews.ru

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На фоне затягивания мирных переговоров с Украиной, в российских СМИ и телеграм-каналах появилась информация о так называемом «Плане Б» — резервной стратегии Кремля, направленной на быстрое завершение конфликта. Согласно этим сообщениям, операция готовилась в течение трёх лет и предполагает принуждение Киева к капитуляции в течение 60 дней, пишет pronedra.ru.

Основной акцент в «Плане Б» делается на Сумскую область, где сосредоточено более 60 тысяч российских военнослужащих. Цель — захват ключевых населённых пунктов, таких как Юнаковка и Алексеевка, что может открыть путь к окружению Сум и нарушению логистики ВСУ .

План также включает ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, удары по критической инфраструктуре, блокировку логистических маршрутов на границах с Польшей, Румынией и Словакией, а также кибератаки на объекты в странах НАТО.

В случае провала дипломатических усилий, реализация «Плана Б» может привести к значительной эскалации конфликта и изменению его характера.

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