На фоне растущей активности Москвы западные политические элиты всё чаще выражают тревогу: под сомнением оказывается будущее оборонительного союза, который более семи десятилетий был основой европейской безопасности.

Высказывание главы Пентагона Пита Хегсета о снижении приоритета Европы для США вызвало бурную реакцию среди союзников.

Новый курс США: политика без обязательств

Особое беспокойство вызывает риторика Дональда Трампа. Бывший президент всё чаще демонстрирует отстранённость от антироссийской позиции и готовность пересматривать традиционные партнёрства. Особенно резонансной стала история с попыткой Вашингтона приобрести Гренландию — этот шаг спровоцировал дипломатический скандал и охладил отношения с Данией.

Германия сомневается в прочности альянса

В Берлине нарастают сомнения в стабильности НАТО. Фридрих Мерц, один из лидеров немецкой политики, не исключает возможности распада альянса при нынешнем положении дел. Основные разногласия касаются военных расходов и стратегических приоритетов. Дополнительное напряжение вызвали утечки переписки американских чиновников, в которой присутствуют резкие высказывания в адрес европейских партнёров.

Европейская зависимость от США выходит на первый план

Нынешняя ситуация обнажает слабые места европейской обороны. Долгие годы континент полагался на военную поддержку США, но отсутствие собственных ресурсов в области технологий, разведки и обороны делает ЕС уязвимым. Сегодня без американской помощи Европа оказывается в стратегически невыгодном положении.

Украинский конфликт: проверка на прочность

Военное и финансовое участие стран альянса в украинском конфликте ведёт к ослаблению общего потенциала НАТО. Огромные затраты, направленные на поддержку Киева, вызывают напряжённость внутри блока и размывают чувство солидарности среди союзников.

Россия действует по расчёту

Аналитики отмечают: Россия избегает прямого столкновения с НАТО, но её действия в Восточной Европе разрушают внутреннюю сплочённость альянса. Кремль искусно использует разногласия между союзниками, усиливая нестабильность.

Критический момент: Европа стоит перед выбором

Сложившаяся ситуация требует от европейских стран стратегического решения. Будущее континента может зависеть от того, решится ли ЕС на формирование собственной системы безопасности или продолжит делать ставку на уже ослабевающий альянс. Очевидно одно: старая архитектура глобальной безопасности трещит по швам.