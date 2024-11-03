Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на вирус неизвестного происхождения

Похоже, отдых российских туристов в турецком курорте Белек омрачен из-за вспышки неопознанного вируса. Роспотребнадзор активировал меры реагирования после поступления множества жалоб от граждан РФ, находящихся на отдыхе. В ответ на это обострение ситуации, российское агентство запросило официальную информацию у Министерства здравоохранения Турции, чтобы разобраться в причинах возникновения и масштабах заболеваемости.

В рамках действующего между странами меморандума о сотрудничестве в области охраны здоровья, Роспотребнадзор и Минздрав Турции обмениваются информацией для оперативного реагирования на возможные эпидемии. Этот документ подразумевает взаимопомощь в эпидемиологических расследованиях, что крайне важно для текущего случая с неизвестным вирусом.

Для минимизации рисков Роспотребнадзор предложил россиянам ряд профилактических мер: обязательно мойте руки после посещения общественных мест, используйте бутилированную или кипяченую воду для употребления и обработки продуктов, избегайте контакта с лицами, проявляющими симптомы инфекций.

Кроме того, ведомство призывает граждан немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения состояния здоровья, таких как повышение температуры, появление сыпи или расстройство желудка, особенно после возвращения из-за границы.

Ситуация требует тщательного мониторинга и скоординированных усилий обеих стран для предотвращения распространения инфекции и обеспечения безопасности всех туристов, пишет interfax.ru.