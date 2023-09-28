Роспотребнадзор не видит оснований для введения масочного режима в России

Главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что сейчас эпидситуация в стране не требует введения общего масочного режима в российских городах.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести такова, что оснований для введения тотального масочного режима в целом по стране нет", - сказала Попова.

По словам Поповой, маски сейчас обязывают носить в профсообществах, где такие решения - единственно верные, например, среди медиков, сотрудников в сфере обслуживания, но подобные решения - прерогатива регионов.

