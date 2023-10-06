Новости России
· Служба новостей

Роспотребнадзор нашел в жидкостях для вейпов средство для борьбы с клещами

Роспотребнадзор нашел в жидкостях для вейпов средство для борьбы с клещами

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Специалисты Роспотребнадзора изучили состав жидкостей для вейпов и нашел более 40 веществ, среди которых нашлись и опасные, например, средство для борьбы с клещами.

Смеси для курения, резюмировали в главном санитарном ведомстве, опасны для здоровья, поскольку нет вообще никаких нормативов, регулирующих их производство и состав.

"Мы там находили и средства для борьбы с клещами — вот в этих жидкостях, различные парфюмерно-косметические отдушки, которые используются в производстве товаров бытовой химии. Конечно же, это все не выносится на состав, потому что нет нормативов", — сообщили в ведомстве.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

день назад

Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

специалист по борьбе с насекомыми

Новости Татарстана

день назад

Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

гуманное усыпление животных в Москве

Новости Татарстана

день назад

Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Новости Казани

день назад

Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

Новости Казани

день назад

«Лежал на полке 50 лет»: в Казани тракту в Советском районе присвоили название

Новости Казани

7 часов назад

Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью
Лонгриды
2 дня назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Казани

3 часа назад

Значительно превышена проектная мощность: в Казани на 51% завершен пристрой к гимназии №19

Новости Татарстана

3 часа назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Новости Казани

4 часа назад

Увеличилось число ДТП: в Казани проведут рейды и усилят посты

Новости Казани

5 часов назад

Эксперты поделятся актуальными знаниями: для казанцев проведут бесплатный марафон по продвижению продукции на маркетплейсах
Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада
Новости Казани
3 часа назад

Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада

Новости Казани

5 часов назад

Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

Новости Казани

6 часов назад

Бесплатно и на постоянной основе: казанцы с ПОДА могут записаться на занятия по большому теннису

Новости Казани

6 часов назад

Не уступали дорогу на переходах: в Казани за сутки сбили двух детей
Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки
Интересное в Казани
4 дня назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки