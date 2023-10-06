Роспотребнадзор нашел в жидкостях для вейпов средство для борьбы с клещами
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Специалисты Роспотребнадзора изучили состав жидкостей для вейпов и нашел более 40 веществ, среди которых нашлись и опасные, например, средство для борьбы с клещами.
Смеси для курения, резюмировали в главном санитарном ведомстве, опасны для здоровья, поскольку нет вообще никаких нормативов, регулирующих их производство и состав.
"Мы там находили и средства для борьбы с клещами — вот в этих жидкостях, различные парфюмерно-косметические отдушки, которые используются в производстве товаров бытовой химии. Конечно же, это все не выносится на состав, потому что нет нормативов", — сообщили в ведомстве.