Роспотребнадзор нашел в жидкостях для вейпов средство для борьбы с клещами

Специалисты Роспотребнадзора изучили состав жидкостей для вейпов и нашел более 40 веществ, среди которых нашлись и опасные, например, средство для борьбы с клещами.

Смеси для курения, резюмировали в главном санитарном ведомстве, опасны для здоровья, поскольку нет вообще никаких нормативов, регулирующих их производство и состав.