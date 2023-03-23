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Роспотребнадзор: госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Роспотребнадзор: в Московской области госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву
Роспотребнадзор: госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Фото: открытые источники

В Московской области санитарные врачи Роспотребнадзора заявили о госпитализации пациента с подозрением на наличие у него сибирской язвы.
Сообщается, что мужчина прибыл в Подмосковье из Чувашии.

Медики проводят полный комплекс мер для установления обстоятельств и организации противоэпидемических мероприятий, проводится эпидрасследование. По месту жительства больного провели полную дезинфекцию.

Ранее Минздрав Чувашии заявил о выявлении в регионе третьего по счету случая заражения сибирской язвой.

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