Роспотребнадзор: госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
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В Московской области санитарные врачи Роспотребнадзора заявили о госпитализации пациента с подозрением на наличие у него сибирской язвы.
Сообщается, что мужчина прибыл в Подмосковье из Чувашии.
Медики проводят полный комплекс мер для установления обстоятельств и организации противоэпидемических мероприятий, проводится эпидрасследование. По месту жительства больного провели полную дезинфекцию.
Ранее Минздрав Чувашии заявил о выявлении в регионе третьего по счету случая заражения сибирской язвой.