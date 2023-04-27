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Роспатент в России зарегистрировал товарный знак "Грустно и точка" для бюро похоронных услуг

Роспатент в РФ зарегистрировал товарный знак "Грустно и точка" для бюро ритуальных услуг
Роспатент в России зарегистрировал товарный знак "Грустно и точка" для бюро похоронных услуг

Фото: открытые источники

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Грустно и точка" для ООО "Ритуал.Рус", пишет РБК.
Компания подала такую заявку прошлым летом. Руководить фирмы Олег Шеляков сообщал, что сделал это "на эмоциях".

"Сказать, что этот бренд завтра будет использоваться в нашей сфере, – нет. Мы это сделали про запас, чтобы было. <…> И "Грустно и точка" – это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой", – рассказал он.

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