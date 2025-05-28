Роскошный лиловый фонтан из ароматных гирлянд держит соцветия весь сезон: неприхотливый кустарник растет даже на скудных почвах - не требует много внимания
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Буддлея очереднолистная: красота и неприхотливость в одном кусте
Буддлея очереднолистная — эффектный декоративный кустарник, который быстро растёт до 2–3 метров и украшает сад густой кроной с лиловыми соцветиями, привлекающими бабочек. Даже без цветов серебристо-зелёные листья создают декоративный эффект. Обрезка нужна редко — для формы или удаления повреждений.
Куст отличается высокой морозостойкостью (до -28°C), хорошо переносит засуху и не требует плодородной почвы. Предпочитает солнечные, сухие места. Сорт «Unique» — компактный вариант до 0,7 м, цветущий с лета до октября, идеально подходит для балконов и контейнеров.
Для пышного цветения важно удалять увядшие соцветия и избегать переувлажнения почвы. В холодных регионах кусты рекомендуется укрывать на зиму.
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