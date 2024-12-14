Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сервису Viber

Роскомнадзор объявил о блокировке сервиса Viber в России, мотивируя это решение нарушениями законодательства, предназначенного для предотвращения использования мессенджера в целях терроризма, экстремизма, и других нелегальных действий. Это событие вызвало активные дискуссии среди пользователей и профессионалов в области информационных технологий.

Контекст внедрения Viber в России

Принадлежащий японскому конгломерату Rakuten с 2014 года, Viber был запущен в 2010 году. В 2022 году компания Viber Media, зарегистрированная в Люксембурге, организовала представительство в России, чтобы соответствовать законодательным требованиям, включая регистрацию в реестре РКН и предоставление средств для обращений российских пользователей.

Правовые основания и судебные иски

С введением "пакета Яровой" в 2018 году, организаторы распространения информации обязаны сохранять данные пользователей в России и предоставлять их по запросу правоохранительных органов. Viber, не выполнивший эти требования, подвергся значительным штрафам, включая штраф в один миллион рублей за неудаление недостоверной информации и 800 тысяч рублей за хранение запрещенного контента.

Последствия для пользователей и поиск альтернатив

Ограничение доступа к Viber скажется на множестве пользователей, которым придется искать другие пути для общения. Это также может увеличить популярность альтернативных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, хотя они также сталкиваются с вызовами соблюдения российского законодательства.

Это решение Роскомнадзора подчеркивает строгий контроль над цифровыми платформами в России и ставит перед международными технологическими компаниями новые задачи по адаптации к российским законодательным реалиям.