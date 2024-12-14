Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сервису Viber
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Роскомнадзор объявил о блокировке сервиса Viber в России, мотивируя это решение нарушениями законодательства, предназначенного для предотвращения использования мессенджера в целях терроризма, экстремизма, и других нелегальных действий. Это событие вызвало активные дискуссии среди пользователей и профессионалов в области информационных технологий.
Контекст внедрения Viber в России
Принадлежащий японскому конгломерату Rakuten с 2014 года, Viber был запущен в 2010 году. В 2022 году компания Viber Media, зарегистрированная в Люксембурге, организовала представительство в России, чтобы соответствовать законодательным требованиям, включая регистрацию в реестре РКН и предоставление средств для обращений российских пользователей.
Правовые основания и судебные иски
С введением "пакета Яровой" в 2018 году, организаторы распространения информации обязаны сохранять данные пользователей в России и предоставлять их по запросу правоохранительных органов. Viber, не выполнивший эти требования, подвергся значительным штрафам, включая штраф в один миллион рублей за неудаление недостоверной информации и 800 тысяч рублей за хранение запрещенного контента.
Последствия для пользователей и поиск альтернатив
Ограничение доступа к Viber скажется на множестве пользователей, которым придется искать другие пути для общения. Это также может увеличить популярность альтернативных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, хотя они также сталкиваются с вызовами соблюдения российского законодательства.
Это решение Роскомнадзора подчеркивает строгий контроль над цифровыми платформами в России и ставит перед международными технологическими компаниями новые задачи по адаптации к российским законодательным реалиям.
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