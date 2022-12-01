Росгвардия нашла под Херсоном документы, которые подтверждают крайнее моральное разложение в рядах ВСУ

Росгвардия нашла в Херсонской области документы, которые явно свидетельствуют о моральном разложении в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документы с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава были найдены в захваченном архиве ВСУ. Отмечается, что один из документов резюмирует - "морально-психологическое состояние бойцов неудовлеторительное". Отдельно акцентировано угнетенное состояние военнослужащих, высокий уровень конфликтности бойцов ВСУ между собой.

Причиной, повлиявшей на падение морального духа, в документе отмечают "неудовлетворительный подбор личного состава". Также отмечается необходимость наладить "систему межличностных отношений между офицерами и сержантами роты".

В документе говорится, что командир роты может даже не знать имен и званий командиров взводов, которые ему подчинены.

В Росгвардии отметили, что найденные документы свидетельствуют о "кадровых проблемах и низком профессиональном уровне" украинских военных.