Роман Вильфанд резко изменил прогноз: дикий холод и ливни обрушатся уже с 1 мая

Многие россияне уже начали строить планы на майские праздники: выезды на дачу, шашлыки, прогулки на природе.

Но теперь эти мечты могут оказаться под угрозой. Главный специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с резким изменением прогноза: с 1 мая ожидается волна холодного арктического воздуха, сопровождаемая сильными ливнями.

Что случилось с майским теплом?

По словам Вильфанда, весенний атмосферный фронт неожиданно сменил направление. Вместо ожидаемого устойчивого потепления в центральную часть России и на северо-запад устремляются холодные воздушные массы с Севера. В некоторых регионах дневные температуры могут опуститься до +3…+6°C, а ночами возможны заморозки.

«Такого майского старта мы не видели много лет. Атмосферные процессы в этом году крайне нестабильны, и на смену тёплым аномалиям пришёл северный циклон с дождями и холодом», — заявил Вильфанд.

Ливни и ветер: где будет хуже всего

Наиболее сложная обстановка ожидается в Центральной России, Поволжье и на Урале.

Здесь прогнозируются:

Обильные дожди и мокрый снег (в ночные часы)

Порывистый ветер до 15–20 м/с

Резкое снижение атмосферного давления

В южных регионах (Краснодарский край, Крым) также возможно временное похолодание и грозовые ливни, но температура останется плюсовой.

Как подготовиться к погодным аномалиям?

Метеорологи советуют:

Отложить дальние поездки на первые майские выходные

Запастись тёплой одеждой и водонепроницаемыми куртками

Следить за обновлениями прогноза: погодные модели быстро меняются

Особую осторожность стоит проявить садоводам: заморозки могут повредить ранние всходы, поэтому укрытие теплиц и растений — необходимая мера.

Что дальше: будет ли тепло вообще?

По предварительным данным, после 5–7 мая температурный фон начнет стабилизироваться, и во второй декаде месяца возможен уверенный рост до +18…+22°C. Однако Вильфанд предостерегает от излишнего оптимизма: погодные качели могут продолжиться весь май.