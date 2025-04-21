Роман Вильфанд резко изменил прогноз: дикий холод и ливни обрушатся уже с 1 мая
yartsevo.readovka67.ru
Многие россияне уже начали строить планы на майские праздники: выезды на дачу, шашлыки, прогулки на природе.
Но теперь эти мечты могут оказаться под угрозой. Главный специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с резким изменением прогноза: с 1 мая ожидается волна холодного арктического воздуха, сопровождаемая сильными ливнями.
Что случилось с майским теплом?
По словам Вильфанда, весенний атмосферный фронт неожиданно сменил направление. Вместо ожидаемого устойчивого потепления в центральную часть России и на северо-запад устремляются холодные воздушные массы с Севера. В некоторых регионах дневные температуры могут опуститься до +3…+6°C, а ночами возможны заморозки.
«Такого майского старта мы не видели много лет. Атмосферные процессы в этом году крайне нестабильны, и на смену тёплым аномалиям пришёл северный циклон с дождями и холодом», — заявил Вильфанд.
Ливни и ветер: где будет хуже всего
Наиболее сложная обстановка ожидается в Центральной России, Поволжье и на Урале.
Здесь прогнозируются:
- Обильные дожди и мокрый снег (в ночные часы)
- Порывистый ветер до 15–20 м/с
- Резкое снижение атмосферного давления
В южных регионах (Краснодарский край, Крым) также возможно временное похолодание и грозовые ливни, но температура останется плюсовой.
Как подготовиться к погодным аномалиям?
Метеорологи советуют:
- Отложить дальние поездки на первые майские выходные
- Запастись тёплой одеждой и водонепроницаемыми куртками
- Следить за обновлениями прогноза: погодные модели быстро меняются
Особую осторожность стоит проявить садоводам: заморозки могут повредить ранние всходы, поэтому укрытие теплиц и растений — необходимая мера.
Что дальше: будет ли тепло вообще?
По предварительным данным, после 5–7 мая температурный фон начнет стабилизироваться, и во второй декаде месяца возможен уверенный рост до +18…+22°C. Однако Вильфанд предостерегает от излишнего оптимизма: погодные качели могут продолжиться весь май.
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