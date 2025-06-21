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Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальной жаре в июне: где воздух прогреется выше 30 градусов?

Метеорологи предупреждают о возможных угрозах д...

interfax.ru

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Резкое потепление в России: метеорологи предупреждают о рекордах жары

В России ожидается аномальное потепление, которое затронет ряд регионов. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предупредил о том, что в ближайшие дни температура в некоторых областях может существенно превысить обычные показатели для середины июня. Это приведет к дискомфорту и может представлять угрозу для здоровья и инфраструктуры.

Западная Сибирь: первыми ощутят жару

Первые удары зноя почувствуют жители Томской, Омской и Новосибирской областей. С 19 июня температура в этих регионах поднимется до 30–34°C, что на 7–8 градусов выше нормы. Такая жара окажет сильное воздействие на организм, особенно на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Метеорологи советуют избегать долгого пребывания на солнце, пить больше воды и быть осторожными.

Алтай и Кузбасс: ночи без прохлады

Для жителей Алтайского края и Кемеровской области с 19 по 21 июня наступит аномальная жара: температура достигнет 29–35°C, а ночью она не опустится ниже 20°C. Ночь без прохлады создаст трудности для организма, лишая его возможности восстановиться, что может привести к переутомлению и ухудшению хронических заболеваний.

Восточная Сибирь: рекорды на горизонте

Красноярский край и Иркутская область также попадут в зону экстремальной жары. Ожидается, что температура здесь поднимется до 30–35°C, что на 6–8 градусов выше обычных значений. В этой области возрастает риск лесных пожаров, а в городах ухудшится качество воздуха.

Тува: жара, опережающая сезон

Особенно сильно жарко будет в Туве, где с 19 по 21 июня температура поднимется до 35–37°C. Эти показатели — аномальные для середины июня, так как такие температуры обычно характерны для июля. Местным жителям рекомендуется избегать длительного пребывания на улице и соблюдать меры предосторожности.

Северные районы также не избежат жары

Северные районы Сибири, где традиционно температура более низкая, также столкнутся с аномальной жарой. С 19 по 21 июня температура здесь поднимется до 30–32°C, что на 7 градусов выше нормы. Для местных жителей, не привыкших к таким условиям, это будет серьёзным испытанием.

Забайкалье: финальная волна тепла

Бурятия и Забайкальский край окажутся в самой поздней волне жары с 20 по 22 июня. Ожидается, что температура здесь достигнет 33–37°C, что также на 6–8 градусов выше нормальных значений. Это создаст угрозу для сельского хозяйства, транспорта и коммунальных служб. Властям этих регионов, возможно, придётся вводить меры для предотвращения перебоев в поставках электричества и воды.

Европейская часть России: похолодание на Западе

Пока Сибирь переживает жару, в европейской части России, например, во Владимирской области, ожидается похолодание. Уже с 18 июня температура не превысит 22°C, а ночью опустится до 10°C. С 19 по 22 июня температура в этом регионе будет варьироваться от 16°C до 18°C, а ночные температуры опустятся до 8–9°C. Возможны грозовые дожди, так что стоит подготовиться с зонтом.

Как пережить аномальную жару?

Метеорологи советуют соблюдать простые меры предосторожности в условиях аномальной жары:

  • Избегать длительного пребывания на солнце.
  • Пить много воды для поддержания водного баланса.
  • Ограничить физическую активность в самые жаркие часы дня.
  • Внимательно следить за состоянием детей и пожилых людей, которые особенно чувствительны к жаре.

Жара такого масштаба — это не только повод для жалоб, но и реальный вызов для здоровья и инфраструктуры. Подготовьтесь заранее, чтобы минимизировать риски и пережить аномальную жару с минимальными последствиями для здоровья.

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