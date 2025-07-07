Роман Вильфанд дал прогноз: жара вернется в Россию уже с 9 июля

Согласно данным Гидрометцентра России, с 8 июля в Москве температура стабилизируется.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, в столице ожидается кратковременное потепление, но к выходным, в субботу и воскресенье, температура снова немного снизится.

Однако на следующей неделе, начиная с понедельника, температура в Москве поднимется до +23...+25°C и выше. Вильфанд отметил, что ночные температуры также будут выше обычных для этого времени года.

Таким образом, в Москве ожидается нормализация погодных условий с комфортными температурами в ближайшие дни.