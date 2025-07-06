Роман Вильфанд дал прогноз: жара вернется в Россию уже с 8 июля

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, с 8 июля в Москве нормализуется температурный режим.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, ожидается кратковременное потепление, но в субботу и воскресенье температура снова немного понизится.

На следующей неделе, по прогнозам, в столице ожидается стабильное потепление с температурой воздуха около +23...+25°C и выше. Вильфанд также отметил, что ночные температуры будут выше нормы для начала июля.

Таким образом, москвичи могут ожидать более комфортную погоду в ближайшие дни с нормальными для июля температурами, сообщает gazetametro.