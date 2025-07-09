Роман Вильфанд дал прогноз: жара вернется в Россию уже с 11 июля

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, с 8 июля в Москве нормализуется температурный режим.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, ожидается кратковременное потепление, но в субботу и воскресенье температура снова немного понизится.

Однако уже на следующей неделе москвичи могут ожидать стабильное потепление с температурой около +23...+25°C и выше. Вильфанд отметил, что ночные температуры будут выше нормы для начала июля, что добавит комфорта в ночные часы.

Таким образом, в ближайшие дни погода в Москве будет более комфортной, с нормальными для июля температурами, что сделает летние прогулки и отдых на улице приятными.