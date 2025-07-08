Роман Вильфанд дал прогноз: жара вернется в Россию уже с 10 июля
imerica.ru
Как сообщает Гидрометцентр России, с 8 июля в Москве температурный режим стабилизируется.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, сообщил, что в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, ожидается кратковременное потепление, но в выходные, в субботу и воскресенье, температура снова немного снизится.
Согласно прогнозу, на следующей неделе в Москве установится устойчивое потепление, и температура воздуха будет в пределах +23...+25°C и выше. Вильфанд добавил, что ночные температуры также будут выше нормы для июля.
Таким образом, москвичи могут ожидать более комфортные погодные условия в ближайшие дни с нормальными летними температурами.
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