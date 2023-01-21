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Рогов: российские военные успешно взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Рогов: российские военные успешно взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Фото: 24newnews.ru

На отдельных участках фронта в Запорожье российской армии удалось взломать первую линию украинской обороны, об этом заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — сказал он.

По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

"Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — добавил Рогов.

О внезапном мощном наступлении ВС РФ в Запорожской области стало известно накануне.
В Минобороны заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.

Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска пока еще удерживают областной центр — город Запорожье.

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