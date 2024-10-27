Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Родные Мэттью Перри впервые дали комментарии о трагедии с актером

Благотворительный фонд, основанный покойным акт...

blog.amediateka.ru

Подписаться в Telegram

Благотворительный фонд, основанный покойным актером Мэттью Перри, известным по своей роли в культовом сериале "Друзья", продолжит свою работу. Это заявление сделал отчим актера, подчеркнув, что деятельность фонда является важной частью наследия Перри. По его словам, фонд не только помогает людям, борющимся с зависимостями, но и позволяет чувствовать, будто бы Мэттью все еще где-то рядом.

Кит Моррисон поделился своими чувствами по этому поводу: "Продолжение работы фонда кажется мне совместной работой с Мэттью каждый день, это дело, которое было ему невероятно важно."

Кейтлин, сестра Мэттью Перри, также выразила свои мысли, отмечая, что Мэттью всегда умел создать особую атмосферу вокруг себя: "Он обладал удивительным даром наполнять комнату светом и позитивной энергией. Быть рядом с ним — значило ощущать эту особую энергию и неизбежно улыбаться."

Фонд, основанный Мэттью, оказывает помощь людям, страдающим от различных форм зависимости, и является одним из множества способов, которыми актер стремился оказать поддержку обществу. Поддержка его близкими этого направления деятельности после его смерти подчеркивает их желание сохранить живым его наследие и продолжать делать добро в его имя, пишет kino.mail.ru.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

14 часов назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Главное - вовремя: специалист наркологической клиники из Казани объяснил как действовать, если близкий человек зависим

обработка от насекомых в москве

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

3 дня назад

Это важно знать: Альфа-Лизинг рассказал про штрафы на автомобиль, оформленный на юридическое лицо

фотосессия с подругой в студии в Новосибирске

Новости Татарстана

13 часов назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Лонгриды

день назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости Казани

14 часов назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

21 час назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС

Новости Казани

15 часов назад

В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

12 часов назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани

Новости России

день назад

С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане не могут найти главу для Тукаевского района

Новости Казани

14 часов назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей
В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет...
Новости Татарстана
19 часов назад

В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет дождь

Новости Казани

15 часов назад

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

18 часов назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам