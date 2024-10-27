Родные Мэттью Перри впервые дали комментарии о трагедии с актером

Благотворительный фонд, основанный покойным актером Мэттью Перри, известным по своей роли в культовом сериале "Друзья", продолжит свою работу. Это заявление сделал отчим актера, подчеркнув, что деятельность фонда является важной частью наследия Перри. По его словам, фонд не только помогает людям, борющимся с зависимостями, но и позволяет чувствовать, будто бы Мэттью все еще где-то рядом.

Кит Моррисон поделился своими чувствами по этому поводу: "Продолжение работы фонда кажется мне совместной работой с Мэттью каждый день, это дело, которое было ему невероятно важно."

Кейтлин, сестра Мэттью Перри, также выразила свои мысли, отмечая, что Мэттью всегда умел создать особую атмосферу вокруг себя: "Он обладал удивительным даром наполнять комнату светом и позитивной энергией. Быть рядом с ним — значило ощущать эту особую энергию и неизбежно улыбаться."

Фонд, основанный Мэттью, оказывает помощь людям, страдающим от различных форм зависимости, и является одним из множества способов, которыми актер стремился оказать поддержку обществу. Поддержка его близкими этого направления деятельности после его смерти подчеркивает их желание сохранить живым его наследие и продолжать делать добро в его имя, пишет kino.mail.ru.