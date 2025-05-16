Родители возмущены, а дети протестуют: летние каникулы хотят сократить вдвое

Новая инициатива предлагает уменьшить летние каникулы с трёх месяцев до 45 дней. Идея вызвала широкую дискуссию в обществе — её поддерживают одни и категорически отвергают другие.

Пока окончательное решение не принято, но вероятность изменений в 2025 году обсуждается на уровне профильных ведомств.

Аргументы «за»: меньше забывают, меньше рисков

Сторонники инициативы утверждают:

за три месяца дети теряют часть знаний, и учителям приходится тратить сентябрь на повторение;

короткие каникулы = стабильный учебный ритм;

летом возрастает риск травм и несчастных случаев, когда дети остаются без присмотра.

Также подчеркивается, что регулярное обучение без больших перерывов помогает лучше усваивать знания и формировать устойчивые учебные привычки.

Аргументы «против»: отдых важнее всего

Противники изменений — среди них родители, педагоги и психологи — уверены:

дети без полноценного летнего отдыха могут перегореть и потерять мотивацию;

три месяца каникул дают возможность укрепить здоровье, общаться с друзьями, поехать в лагерь или к бабушке;

сокращение лета может привести к психоэмоциональному истощению и ухудшению общего самочувствия.

Кроме того, у многих родителей нет возможности организовать содержательный досуг в течение всего учебного года.

Что дальше: ждать решений и готовиться к обсуждению

Пока это — предложение, но его обсуждение уже вызывает волну общественного интереса. В случае утверждения, изменения могут затронуть всех школьников в России уже с 2025 года, сообщает pg21.