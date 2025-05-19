Родители возмущены, а дети протестуют: летние каникулы хотят сделать меньше вдвое

Летние каникулы хотят сократить вдвое: что это значит для школьников

В 2025 году обсуждается возможное сокращение летнего отдыха для школьников — с привычных трёх месяцев до 45 дней. Эта идея вызвала жаркие споры среди родителей, учителей и специалистов в области образования.

Те, кто поддерживает инициативу, считают, что длинные каникулы вредят учебному процессу. За лето дети забывают материал, и учителям приходится повторять его в начале учебного года. Кроме того, когда дети остаются без присмотра на длительное время, растёт риск травм. Некоторые эксперты уверены, что короткий перерыв поможет школьникам лучше усваивать знания и повысит их безопасность, пишет источник.

Противники же уверены: двух с половиной месяцев на восстановление недостаточно. Лето — это не только отдых, но и возможность пообщаться с друзьями, развивать увлечения и укрепить здоровье. Сокращение каникул, по мнению многих родителей и педагогов, может негативно сказаться на самочувствии и мотивации детей к учёбе.