Родители в шоке, а дети протестуют: летние каникулы хотят сократить вдвое

В 2025 году рассматривается идея уменьшить продолжительность летних каникул у школьников. Вместо привычных трёх месяцев предлагают оставить всего 45 дней. Это вызвало оживлённые споры среди родителей, учителей и специалистов в образовании.

Почему хотят сократить каникулы?

Сторонники изменений уверены: три месяца без учёбы — слишком долго. За это время дети часто забывают то, что проходили, и учителям приходится повторять материал. Также поднимается вопрос безопасности — летом дети много времени проводят без присмотра, и риски травм увеличиваются. Некоторые эксперты считают, что более короткий перерыв поможет лучше запоминать учебную программу и уменьшит число неприятных происшествий.

Почему многие против?

Противники идеи считают, что уменьшение каникул может привести к усталости и снижению мотивации у детей. Лето — важное время для отдыха, общения с друзьями и занятий тем, что не связано со школой. Многое зависит и от здоровья: солнечные дни, свежий воздух, поездки на природу — всё это помогает школьникам восстанавливаться после учебного года.

Большинство родителей и педагогов беспокоятся, что такие перемены негативно отразятся на эмоциональном состоянии детей, пишет pg21.ru.