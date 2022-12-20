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"Родители поделили детей как вещи": что известно о подростке, который насмерть замерз в канаве

"Родители поделили детей как вещи": что известно о подростке, который насмерть замерз в канаве

Фото: glas.ru

В Екатеринбурге подросток из неполной семьи замерз ночью в канаве, потому что друзья выгнали его из квартиры, куда он пришел с другом на вечеринку.

По данным E1.RU, 14-летний мальчик насмерть замерз в канаве возле складских помещений на одной из улиц города.
Жил Даниил с отцом. Родители при разводе поделили детей. Мать с сестрой уехали, Даниил остался с папой. Соседи говорят, что отец у него благополучный, и отношения сына и папы складывались вполне нормально.

По словам отца, то, что произошло, не поддается никакому объяснению.

"Он несколько часов ходил по городу, его видели десятки прохожих, попал на несколько камер видеонаблюдения. Почему никто не подошел к парню? Ведь было же видно, что он нуждается в помощи. Если бы мне хоть кто-то сообщил, я бы сразу его забрал и все бы обошлось", - рассказывает отец мальчика Валерий.

Как установили следователи, друзья выгнали Даниила, потому что он стал вести себя неадекватно после приема алкоголя и наркотических веществ. Однако все, кто был с ним тогда на квартире, по результатам проверки не принимали ни алкоголь, ни наркотики. Расследование по факту гибели подростка продолжается.

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