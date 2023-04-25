В РФ анонсировали новые выплаты семьям на приобретение школьной формы

В России предложено давать налоговый вычет на покупку школьной формы. С такой идеей выступил руководитель думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Он уже сформулировал предложение в адрес министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Демин отметил, что подобное нововведение облегчит родителям процесс сбора ребенка в школу, поскольку форма - немаловажная часть того бюджета, который родители должны затратить на покупку необходимого к началу учебного года.

"Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки", - отметил Демин.

Предлагается сделать налоговый вычет для семей, которые имеют годовой доход не более 5 миллионов рублей. Тогда часть затраченных средств родителям вернется, сообщает РИА Новости.