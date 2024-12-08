РКН заблокировал доступ к нескольким сайтам с аниме из-за ЛГБТ-пропаганды

Российский надзорный орган Роскомнадзор заявил о блокировке нескольких ведущих страниц в интернете, на которых распространялось аниме. При этом предварительно они были оповещены о необходимости удалить материалы, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также педофилию, так как это является серьезным нарушением законодательства России.

Причины блокировки

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона No 149-ФЗ, было направлено уведомления администрациям сайтов с требованием удалить информацию, распространение которой запрещено законом РФ. По данным пресс-службы РКН, необходимые меры не были приняты в установленные сроки, что привело к ограничению доступа к этим ресурсам.

Затронутые ресурсы

Среди заблокированных сайтов оказались такие популярные платформы, как Jut.su, YummyAnime и AnimeGo. Эти сайты были известны своей широкой библиотекой аниме-сериалов и фильмов, которые теперь стали недоступны для российских пользователей.

Общественная реакция

Блокировка вызвала значительный резонанс в социальных сетях и СМИ, поскольку аниме обладает большой популярностью среди российских зрителей всех возрастов. Дискуссии о свободе интернета и доступе к контенту вновь вспыхнули среди общественности и правозащитных организаций.

Легальные альтернативы

В ответ на эти события Роскомнадзор подчеркнул важность использования легальных платформ для просмотра аниме, которые соблюдают российское законодательство и не содержат запрещенной информации. Орган призвал пользователей выбирать проверенные источники для избежания подобных ситуаций в будущем, пишет interfax.ru.

Вывод

Блокировка аниме-сайтов подчеркивает серьезность подхода Роскомнадзора к контролю за соблюдением законодательства в интернете. Это напоминание о том, что власти продолжат применять меры против платформ, распространяющих контент, который считается нелегальным в России.



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