Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

Мы поздравляем всех наших клиентов с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством — и сообщаем о режиме работы отделений Сбера в период с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

28 декабря (суббота) — офисы банка будут работать по режиму работы пятницы.

29 декабря (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

30 декабря (понедельник) — перенос выходного дня. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

31 декабря (вторник) — перенос выходного дня. Будут работать только дежурные офисы

1 января (среда) — нерабочий праздничный день. Офисы работать не будут.

2 января (четверг) — нерабочий праздничный день. Будет работать часть дежурных офисов.

3-5 января (пятница-воскресенье) — нерабочие праздничные дни. Будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу.

6 января (понедельник) — нерабочий праздничный день. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 января (вторник) — нерабочий праздничный день. Будут работать только дежурные офисы.

8 января (среда) — нерабочий праздничный день. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

9 января (четверг) — обычный рабочий день. Офисы будут работать в стандартном режиме.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в самих отделениях, в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Платежи по кредитам физических лиц 1-8 января будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 29 декабря, будет перенесена на 30 декабря. Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 декабря и 1-8 января, будет перенесена на 9 января. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 28, 30 декабря и 9 января, будет осуществляться в штатном режиме.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на период с 29 декабря по 8 января, будут списаны в первый рабочий день – 9 января.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с исключением проведения отдельных типов операций.

При возникновении вопросов можно обратиться в контактный центр для корпоративных клиентов.

Банкоматы в зонах самостоятельного обслуживания отделений будут в эти дни работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.