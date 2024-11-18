Резидента Comedy Club Сорокина выгнали в 9 выпуске шоу «Звезды в джунглях»

Участник шоу Comedy Club Дмитрий Сорокин ушел из программы «Звезды в джунглях». Вместе него пришел телеведущий Вячеслав Манучаров, пишет издание Ура.ру.

В ходе одного из испытаний Дмитрий Сорокин не захотел становиться участником ни одной коалиций, по этой причине отправили домой.

Мужчина сказал, что он проиграл испытание Омару Алибутаеву.

Сорокин подчеркнул, что не расстроился из-за произошедшего и добавил, что Алибутаев является достойным соперником. Сейчас Дмитрия ждет его семья.

Актер, который остался в лагере сообщил, что он планирует организовать восстание, потому что ему не нравится лидер команды. Алибутаев хочет выставить его на испытание. Кроме того, он подчеркнул, что он стрессует из-за откровенных нарядов некоторых людей в программе и множества объятий.

Дмитрий Сорокин появился на свет в июле 1980 года в Рассказово Тамбовской области.