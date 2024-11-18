Новости России
· 16+ · Екатерина Елисеева

Резидента Comedy Club Сорокина выгнали в 9 выпуске шоу «Звезды в джунглях»

Мужчина сказал, что он проиграл испытание Омару...

Comedy Club

Подписаться в Telegram

Участник шоу Comedy Club Дмитрий Сорокин ушел из программы «Звезды в джунглях». Вместе него пришел телеведущий Вячеслав Манучаров, пишет издание Ура.ру.

В ходе одного из испытаний Дмитрий Сорокин не захотел становиться участником ни одной коалиций, по этой причине отправили домой.

Мужчина сказал, что он проиграл испытание Омару Алибутаеву.

Сорокин подчеркнул, что не расстроился из-за произошедшего и добавил, что Алибутаев является достойным соперником. Сейчас Дмитрия ждет его семья.

Актер, который остался в лагере сообщил, что он планирует организовать восстание, потому что ему не нравится лидер команды. Алибутаев хочет выставить его на испытание. Кроме того, он подчеркнул, что он стрессует из-за откровенных нарядов некоторых людей в программе и множества объятий.

Дмитрий Сорокин появился на свет в июле 1980 года в Рассказово Тамбовской области.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

3 часа назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите

услуги по уничтожению борщевика днепропетровская

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Интересное в Казани

3 дня назад

Ипотечные ставки достигли 26%, а спрос на жилье не угасает: какие квартиры покупают казанцы и почему

благоустройство могилы на кладбище цены в Санкт-Петербурге

Новости Казани

5 часов назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Татарстана

20 часов назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

27 минут назад

На пороховом заводе в Казани прозвучит 80 выстрелов

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

Новости Казани

час назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани
В Татарстане 3-х месячная малышка умерла около ...
Новости Татарстана
37 минут назад

В Татарстане 3-х месячная малышка умерла около бабушки

Новости Казани

2 часа назад

Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

Новости Казани

3 часа назад

Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми
«Осенний максимум» в билайне: собери свой компл...
Новости России
6 дней назад

«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи новенький смартфон с выгодой до 50%