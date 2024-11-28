Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

На протяжении семи лет в Вятском государственном университете успешно действует Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц инвалидностью и ОВЗ

За эти годы он стал одним из крупнейших в Приволжском федеральном округе, объединив 27 вузов-партнеров, готовых принимать на обучение студентов с различными нарушениями здоровья.

Вятский государственный университет создал все условия для комфортного обучения студентов с различными нозологиями. Над доступностью высшего инклюзивного образования работает команда опытных специалистов, готовых развивать профессиональные навыки по обучению, сопровождению и трудоустройству студентов, оказывать консультационную поддержку сотрудникам, обучающимся, абитуриентам и их родителям. Представителей РУМЦ ВятГУ регулярно приглашают в качестве спикеров на профильные семинары и конференции.

С 2017 года свыше 160 студентов с ОВЗ успешно завершили обучение в ВятГУ и нашли свое профессиональное призвание. Специалисты Ресурсного центра Вятского государственного университета помогают не только в образовательном процессе, но и содействуют постдипломной практике и успешному трудоустройству выпускников. Отдельное внимание команда РУМЦ уделяет самореализации и развитию талантов студентов. Обучающиеся различных нозологических групп в ВятГУ постоянно участвуют во всероссийских инклюзивных олимпиадах, фестивалях спорта, культуры и творчества, конкурсе «Профессиональное завтра» и чемпионате «Абилимпикс», где занимают призовые места.

Деятельность РУМЦ ВятГУ отмечена на официальных страницах Министерств Республики Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республик и Оренбургской области. Здесь размещена информация о Сall-центре ВятГУ, специалисты которого ежедневно консультируют по вопросам получения инклюзивного высшего образования. С начала 2024 года горячей линией обработано более 230 обращений.

Мы отвечаем на вопросы абитуриентов, студентов и их родителей, связанные с поступлением и организацией обучения в вузе, в том числе о доступной среде и специальных средствах обучения. Преподавателей и сотрудников вузов в большей степени интересуют вопросы, касающиеся специфики организации обучения лиц с нозологиями, организации их адаптации в вузе и психолого-педагогического сопровождения.

«Мы круглосуточно работаем на комфорт и доступность обучения. Призываем не стесняться обращаться за помощью! Иногда одним коротким звонком можно решить долгоиграющую проблему», — отметила Светлана Савинова, начальник Call-центра РУМЦ ВятГУ.

В 2024-2025 учебном году РУМЦ Вятского государственного университета продолжает свою работу и надеется на расширение партнерской сети, а также увеличение возможностей получения высшего образования для каждого.