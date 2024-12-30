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Решил сам разобраться: пьяный глава поселка расстрелял дом 15-летнего ухажера любимой 12 летней дочери

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел ...

obruchev.mos.ru

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В Ханты-Мансийском автономном округе произошел серьезный инцидент с участием местного чиновника, который привлек внимание всей общественности. Мужчина, вооруженный нарезным карабином "Тигр", открыл огонь по полицейским после того, как его попытка устрашить 15-летнего юношу, интересующегося его дочерью, не увенчалась успехом.

Подробности происшествия

Согласно отчетам, инцидент начался после того, как чиновник Грубцов выстрелил в дом, где, как он полагал, находился подросток. Однако юноша в тот момент был в другом месте. Не находя успокоения, Грубцов начал бродить по населенному пункту с оружием в руках, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и привлекло внимание полиции.

Когда участковый попытался остановить Грубцова и уговорить его сдаться, тот отреагировал агрессивно и открыл огонь. После этого чиновник укрылся в доме знакомого, где перезарядил оружие и продолжил стрельбу по прибывшим на место силовикам. В конечном итоге Грубцов был задержан. На момент ареста он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Юридические последствия

Теперь Грубцову грозит судебное разбирательство по нескольким уголовным статьям, включая использование огнестрельного оружия против представителей власти. В случае признания его вины, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Этот инцидент подчеркивает серьезные вопросы о контроле за оборотом огнестрельного оружия и мерах безопасности в общественных местах. Обсуждение этих вопросов, вероятно, будет продолжаться на фоне расследования и предстоящего суда над Грубцовым, пишет Mash.

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