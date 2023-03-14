"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

15 марта в России закроются все пункты Wildberries

Завтра, 15 марта, все пункты Wildberries планируют закрыться в качестве забастовки по всей России, пишет SHOT. Прямо сейчас более 50 владельцев ПВЗ штурмуют офис компании в Москве.

"Собственники недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришёл не тот товар или бракованный. Контора, по словам владельцев, с ними не общается", - говорится в сообщении.

Бесконечные штрафы, по словам собственников, не дают им работать. На данный момент сотрудников ПВЗ не пропускает внутрь охрана — якобы, всё руководство на удалёнке. Собравшиеся вызывают полицию.

