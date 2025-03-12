Решение уже принято: возраст выхода на пенсию понизят на 2 года, но не для всех
kprf.ru
В России введены новые условия для досрочного выхода на пенсию, которые позволяют определенным категориям граждан оформить пенсионные выплаты ранее установленного срока.
Изменения затрагивают людей с значительным трудовым вкладом и многодетных матерей, призванные обеспечить им дополнительную поддержку.
Критерии для досрочной пенсии
Новые нормы позволяют следующим категориям граждан выйти на пенсию на два года раньше обычного срока:
- Женщины с трудовым стажем 37 лет и более могут уйти на пенсию в 55 лет.
- Мужчины, отработавшие 42 года и более, могут уйти на пенсию в 60 лет.
Учет трудового стажа
Для расчета стажа, кроме официально отработанных лет, учитываются:
- Время службы в армии, включая срочную.
- Участие в специальных военных операциях.
- Периоды болезни с получением пособия по временной нетрудоспособности.
Важно отметить, что отпуск по уходу за ребенком не включается в расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.
Льготы для многодетных матерей
Многодетные женщины получают возможность выхода на пенсию до достижения общеустановленного возраста:
- Три ребенка — выход на пенсию в 57 лет.
- Четыре ребенка — в 56 лет.
- Пять и более детей — в 50 лет.
Как оформить досрочную пенсию?
Для тех, кто планирует воспользоваться новыми льготами, рекомендуется проверить свой трудовой стаж, уточнить условия через Социальный фонд России и подать заявление на пенсию через портал «Госуслуги».
Эти изменения в пенсионной системе направлены на компенсацию повышения пенсионного возраста и предоставление более гибких условий для тех, кто внес значительный вклад в экономику и общественную жизнь страны.
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