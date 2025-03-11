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Решение уже принято: возраст выхода на пенсию хотят понизить на 2 года, но не для всех

В России изменились условия досрочного выхода н...

объясняем.рф

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​В России изменились правила выхода на пенсию, и теперь некоторые категории граждан могут оформить выплаты раньше установленного срока. Льготные условия предусмотрены для россиян с большим трудовым стажем, а также для многодетных матерей.

Эти меры направлены на поддержку людей, внесших значительный вклад в экономику и общественную жизнь страны.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Согласно новым нормам, россияне с длительным трудовым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше:

  • Женщины — если их стаж составляет 37 лет и более.
  • Мужчины — при наличии 42 лет стажа и больше.

Однако минимальный возраст для выхода на пенсию остаётся неизменным:

  • Женщины не смогут оформить пенсию ранее 55 лет.
  • Мужчины — ранее 60 лет.

Что учитывается в трудовой стаж?

При расчёте стажа для досрочной пенсии учитываются не только официально отработанные годы, но и другие периоды:

  • Служба в армии, включая срочную.
  • Участие в специальной военной операции.
  • Время болезни с получением пособия по временной нетрудоспособности.

Важно: отпуск по уходу за ребёнком в расчёт для досрочного выхода на пенсию не включается.

Льготы для многодетных матерей

Многодетные женщины теперь могут оформить пенсию раньше общеустановленного возраста:

  • При наличии трёх детей — в 57 лет.
  • При четырёх детях — в 56 лет.
  • При пяти и более детях — в 50 лет.

Как проверить право на досрочную пенсию?

Эти изменения делают пенсионную систему более гибкой и позволяют компенсировать повышение пенсионного возраста.

Тем, кто планирует воспользоваться льготами, рекомендуется:

  • Проверить свой стаж работы.
  • Уточнить детали оформления через Социальный фонд России.
  • Подать заявление онлайн через портал «Госуслуги».

Реформа направлена на то, чтобы облегчить выход на пенсию тем, кто долго работал или воспитал нескольких детей, обеспечивая достойную поддержку гражданам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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