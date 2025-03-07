Решение уже принято: пенсионный возраст понизили на 2 года, но не для всех
9111.ru
Недавние изменения в пенсионном законодательстве России привлекли внимание граждан, так как теперь некоторые категории граждан смогут выйти на пенсию раньше.
В рамках реформы предусмотрены льготы для людей с долгим трудовым стажем, а также для многодетных матерей. Эти меры направлены на поддержку тех, кто внес значительный вклад в развитие страны.
Кто сможет выйти на пенсию раньше?
В соответствии с новыми правилами, россияне с продолжительным трудовым стажем могут оформить пенсию на два года раньше установленного срока:
- Женщины – при стаже от 37 лет.
- Мужчины – при стаже от 42 лет.
Однако минимальный возраст выхода на пенсию остаётся прежним:
- Женщины могут выйти на пенсию не ранее 55 лет.
- Мужчины – не ранее 60 лет.
Какие периоды учитываются в трудовом стаже?
При расчете трудового стажа для досрочного выхода на пенсию учитываются не только годы официальной работы, но и другие важные периоды:
- Военная служба, включая службу по призыву.
- Участие в специальной военной операции.
- Периоды временной нетрудоспособности, если гражданин получал пособие.
Однако есть исключения:
- Отпуск по уходу за детьми в стаж для досрочного выхода на пенсию не входит.
- Льготы для многодетных матерей
Многодетные матери также получат право на досрочную пенсию в зависимости от числа детей:
- Три ребенка – пенсионный возраст 57 лет.
- Четыре ребенка – пенсионный возраст 56 лет.
- Пять и более детей – пенсионный возраст 50 лет.
Что это значит для граждан?
Эти изменения в законодательстве позволяют частично компенсировать повышение пенсионного возраста и делают систему пенсионного обеспечения более гибкой. Гражданам, которые планируют воспользоваться этими льготами, рекомендуется заранее проверить свой стаж и получить дополнительную информацию в Социальном фонде России или на портале «Госуслуги».
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