Решение уже принято: пенсионный возраст хотят понизить на 2 года, но не для всех
sochi.scapp.ru
Недавние изменения в пенсионном законодательстве России предоставляют возможность досрочного выхода на пенсию для ряда граждан. Льготные условия предусмотрены для россиян с длительным трудовым стажем, а также для многодетных матерей.
Эти меры направлены на поддержку тех, кто внёс значительный вклад в экономику и социальное развитие страны.
Кто имеет право на досрочную пенсию?
Согласно новым правилам, россияне, имеющие продолжительный стаж работы, могут выйти на пенсию на два года раньше:
- Женщины – при стаже от 37 лет.
- Мужчины – при стаже от 42 лет.
Однако возрастной минимум остаётся неизменным:
- Женщины не смогут оформить пенсию ранее 55 лет.
- Мужчины – ранее 60 лет.
Что входит в трудовой стаж?
Для досрочного выхода на пенсию учитываются не только годы официальной работы, но и некоторые другие периоды:
- Служба в армии, включая срочную. Участие в специальной военной операции.
- Время временной нетрудоспособности с выплатой пособия.
При этом отпуск по уходу за ребёнком в расчёт для досрочной пенсии не входит.
Льготы для многодетных матерей
Многодетные матери также получили возможность выхода на пенсию раньше общеустановленного возраста:
- 3 детей – выход на пенсию в 57 лет.
- 4 детей – в 56 лет.
- 5 и более детей – в 50 лет.
Что делать гражданам?
Эти изменения делают пенсионную систему более гибкой и позволяют компенсировать повышение пенсионного возраста. Тем, кто планирует воспользоваться новыми льготами, рекомендуется заранее проверить свой стаж и уточнить детали в Социальном фонде России или через портал «Госуслуги».
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