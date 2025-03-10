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Решение уже принято: пенсионный возраст хотят понизить на 2 года, но не для всех

В России изменились правила выхода на пенсию. К...

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Недавние изменения в пенсионном законодательстве России предоставляют возможность досрочного выхода на пенсию для ряда граждан. Льготные условия предусмотрены для россиян с длительным трудовым стажем, а также для многодетных матерей.

Эти меры направлены на поддержку тех, кто внёс значительный вклад в экономику и социальное развитие страны.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Согласно новым правилам, россияне, имеющие продолжительный стаж работы, могут выйти на пенсию на два года раньше:

  • Женщины – при стаже от 37 лет.
  • Мужчины – при стаже от 42 лет.

Однако возрастной минимум остаётся неизменным:

  • Женщины не смогут оформить пенсию ранее 55 лет.
  • Мужчины – ранее 60 лет.

Что входит в трудовой стаж?

Для досрочного выхода на пенсию учитываются не только годы официальной работы, но и некоторые другие периоды:

  • Служба в армии, включая срочную. Участие в специальной военной операции.
  • Время временной нетрудоспособности с выплатой пособия.

При этом отпуск по уходу за ребёнком в расчёт для досрочной пенсии не входит.

Льготы для многодетных матерей

Многодетные матери также получили возможность выхода на пенсию раньше общеустановленного возраста:

  • 3 детей – выход на пенсию в 57 лет.
  • 4 детей – в 56 лет.
  • 5 и более детей – в 50 лет.

Что делать гражданам?

Эти изменения делают пенсионную систему более гибкой и позволяют компенсировать повышение пенсионного возраста. Тем, кто планирует воспользоваться новыми льготами, рекомендуется заранее проверить свой стаж и уточнить детали в Социальном фонде России или через портал «Госуслуги».

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