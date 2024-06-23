Вопрос демобилизации и ротации остро стоит в российской социально-политической поветске.

Несмотря на высокие показатели по набору контрактников и заявления различных политических и общественных деятелей о необходимости замены мобилизованных военнослужащих дальше заявлений и рассуждений на эту тему дело обычно не идёт. Для прояснения ситуации военный корреспондент Александр Сладков решил напрямую спросить об этот у президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин утвердил решение, что мобилизованные будут оставаться в рядах СВО до её окончания. Это заявление прозвучало во время личной беседы Сладкова с президентом. Сладков сообщил, что Верховный главнокомандующий подтвердил отсутствие планов по демобилизации участников СВО на текущий момент.

Существует несколько исключительных случаев, при которых мобилизованные могут прекратить участие в спецоперации. Среди них:

Достижение предельного возраста пребывания на службе

Тяжёлое ранение

Гибель

Рождение четвёртого ребёнка у мобилизованного

Эти правила распространяются как на мобилизованных, так и на добровольцев, включая заключённых, подписавших контракт с Министерством обороны.

Решение Владимира Путина об участии мобилизованных в СВО до её завершения подчёркивает серьёзность и длительность текущих военных действий. В то время как батальоны продолжают выполнять задачи, государство сохраняет строгий контроль над условиями службы. Ожидается, что дальнейшие решения по поводу мобилизации и демобилизации будут приниматься в зависимости от развития ситуации на фронте и стратегических задач, стоящих перед Россией, сообщает novochvedomosti.ru.