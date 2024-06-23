Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Решение утверждено: Путин определил сроки демобилизации участников СВО

Вопрос демобилизации и ротации остро стоит в российской социально-политической поветске.

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Вопрос демобилизации и ротации остро стоит в российской социально-политической поветске.

Несмотря на высокие показатели по набору контрактников и заявления различных политических и общественных деятелей о необходимости замены мобилизованных военнослужащих дальше заявлений и рассуждений на эту тему дело обычно не идёт. Для прояснения ситуации военный корреспондент Александр Сладков решил напрямую спросить об этот у президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин утвердил решение, что мобилизованные будут оставаться в рядах СВО до её окончания. Это заявление прозвучало во время личной беседы Сладкова с президентом. Сладков сообщил, что Верховный главнокомандующий подтвердил отсутствие планов по демобилизации участников СВО на текущий момент.
Существует несколько исключительных случаев, при которых мобилизованные могут прекратить участие в спецоперации. Среди них:

Достижение предельного возраста пребывания на службе

Тяжёлое ранение

Гибель

Рождение четвёртого ребёнка у мобилизованного

Эти правила распространяются как на мобилизованных, так и на добровольцев, включая заключённых, подписавших контракт с Министерством обороны.

Решение Владимира Путина об участии мобилизованных в СВО до её завершения подчёркивает серьёзность и длительность текущих военных действий. В то время как батальоны продолжают выполнять задачи, государство сохраняет строгий контроль над условиями службы. Ожидается, что дальнейшие решения по поводу мобилизации и демобилизации будут приниматься в зависимости от развития ситуации на фронте и стратегических задач, стоящих перед Россией, сообщает novochvedomosti.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

уничтожение тараканов фирма сервис

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Интересное в Казани

2 дня назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

ремонт мкпп в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

21 час назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Новости Казани

19 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Казани

день назад

В Казани уже 19 человек заболели ботулизмом
Новости Казани
2 дня назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Казани

5 минут назад

Глава РТ объявил о завершении Игры БРИКС

Новости Татарстана

15 минут назад

Сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье

Новости Казани

час назад

В Казани семейная пара на квадроциклах устроила пьяную погоню от полицейских

Новости Татарстана

2 часа назад

Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Казани

3 часа назад

Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Татарстана

19 часов назад

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка
Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Интересное в Казани
4 дня назад

Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане