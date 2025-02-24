Решение принято: российским пенсионерам выплатят единожды по 10 тысяч рублей

В 2025 году Россия вводит важную социальную программу, направленную на поддержку лиц старшего возраста, которые пережили блокаду Ленинграда, но не удостоились официального статуса блокадников. Эта мера предусмотрена для тех, кто провел в осажденном городе менее четырех месяцев и, как следствие, не был включен в соответствующие реестры.

Обзор предоставляемой поддержки

Целью новой программы является предоставление финансовой помощи различным категориям пенсионеров в зависимости от их состояния здоровья:

10 000 рублей в месяц предназначены для лиц с инвалидностью первой группы;

7 500 рублей в месяц — для второй группы инвалидности;

5 000 рублей в месяц — для третьей группы инвалидности;

3 000 рублей в месяц положены тем, кто не имеет статуса инвалида, но соответствует другим критериям программы.

Процесс оформления выплат

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо предоставить не только удостоверение личности, но и документы, подтверждающие пребывание в блокадном Ленинграде, такие как архивные справки. При наличии инвалидности потребуются соответствующие медицинские документы. Заявления можно подавать через офисы Пенсионного фонда, многофункциональные центры или портал Госуслуг.

Цели запуска программы

Эта программа разработана для исправления исторической несправедливости по отношению к тем, кто вынужден был выживать в одном из самых тяжелых периодов в истории России, но не получил за это должного признания. Ожидается, что первые выплаты будут произведены уже в середине 2025 года, помогая улучшить жизнь многих пожилых граждан.

Этот проект не только восстанавливает справедливость, но и демонстрирует заботу государства о старшем поколении, акцентируя внимание на важности поддержки и уважения к тем, кто пережил великие испытания.