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Решение принято: российским пенсионерам переведут 1 раз по 10 тысяч рублей

В следующем году в России вводится пионерская п...

yarnews163.ru

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В следующем году в России вводится пионерская программа, направленная на предоставление экономической поддержки лицам старшего возраста, которые испытали лишения во время блокады Ленинграда, но не были признаны как блокадники.

Основной текст: Целью программы является оказание помощи тем, кто выжил во время блокады, но не пробыл в городе достаточно времени для включения в официальные списки блокадников. Помощь будет выражаться в выплатах, размер которых будет зависеть от статуса здоровья заявителя:

  • 10 000 рублей для лиц с первой группой инвалидности;
  • 7 500 рублей для лиц со второй группой инвалидности;
  • 5 000 рублей для лиц с третьей группой инвалидности;
  • 3 000 рублей для лиц, не имеющих инвалидности, но отвечающих другим критериям программы.

Инструкция по получению помощи: Для участия в программе потребуется предъявить документы, подтверждающие факт нахождения в Ленинграде в период блокады, включая удостоверение личности и архивные выписки. Необходимо также предоставить справки о здоровье. Заявки на получение выплат принимаются через Пенсионный фонд РФ, многофункциональные центры или портал Госуслуг.

Заключение: Ожидается, что первые выплаты начнутся во второй половине 2025 года. Эта мера призвана восстановить историческую справедливость и предоставить заслуженную поддержку тем, кто пережил одни из самых тяжелых времен современной истории, пишет 33-news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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