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Решение принято: россиян вынудят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

С приходом лета многие жители России задумываются о том, как обеспечить себе прохладу в жаркие дни.

https://progorod33.ru/news/89078

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С приходом лета многие жители России задумываются о том, как обеспечить себе прохладу в жаркие дни.

Но Верховный суд Российской Федерации принял решение, которое может обернуться проблемами для тех, кто собирается установить кондиционеры. Теперь, согласно новому постановлению, для установки кондиционеров на фасадах зданий требуется согласие не менее двух третей собственников квартир. Это связано с тем, что фасады являются общим имуществом всех жильцов в многоквартирных домах, и использование их без согласия остальных соседей теперь будет под запретом.

В свете последних событий, необходимо обратить особое внимание на обязательное получение разрешения перед установкой кондиционера. Один из ключевых шагов - проверка надежности несущей стены, а также организация эффективного отвода конденсата в канализацию. Это важно не только для собственного комфорта, но и для предотвращения возможных конфликтов с соседями.

Особое внимание следует уделить тем случаям, когда здание является памятником культурного наследия - в таких случаях установка кондиционеров запрещена и требует особого подхода, сообщает PROGOROD33.

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