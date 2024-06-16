Решение принято: Путин установил сроки демобилизации участников СВО

Обсуждения о возможных изменениях в стратегии военной политики возникли после ухода Шойгу с поста министра обороны РФ.

Слухи о новой мобилизации и "военных сборах" спровоцировали бурную реакцию в общественном мнении, но эксперты считают, что они часто не имеют реальной основы и вызывают панику без необходимости.

По мнению аналитиков и специалистов в области военных вопросов, полная мобилизация может быть объявлена только в случае крайней необходимости, несмотря на возможные ротации войск. Важно учитывать, что любое заявление о мобилизации должно анализироваться с учетом текущей политической и международной обстановки. С другой стороны, остро стоит вопрос не только набора новых военнослужащих, но и демобилизации нынешних.

Военкор Александр Сладков рассказал о своей личной беседе с президентом, в ходе которой он узнавал о сроках участия мобилизованных в вооруженных силах. Он отметил, что верховный главнокомандующий заявил о продлении участия мобилизованных до завершения операции. В настоящее время батальоны и полки направлены на переформирование и тренировки, а также на краткосрочный отдых, однако решения о демобилизации пока не приняты.

В сентябре 2022 года была проведена частичная мобилизация в России, которая продолжалась до конца октября. После завершения этого процесса, Министр обороны Сергей Шойгу информировал верховного главнокомандующего о выполнении задания по призыву на службу 300 000 человек.

Достижение предельного возраста пребывания на службе, тяжёлое ранение, гибель или рождение четвёртого ребёнка мобилизованного считаются основаниями для прерывания участия в спецоперации. Это правило применимо не только к добровольцам, но и к заключённым, которые заключили контракт с Минобороны, сообщает novochvedomosti.ru.