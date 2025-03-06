Решение принято: пенсионный возраст понизили на 2 года, но не для всех
dzen.ru
Недавние изменения в пенсионном законодательстве России привлекли внимание граждан, поскольку теперь некоторые категории россиян смогут выйти на пенсию раньше.
В рамках реформы предусмотрены послабления для людей с продолжительным трудовым стажем, а также для многодетных матерей. Эти меры направлены на поддержку тех, кто внес значительный вклад в экономику страны.
Кто получит право на досрочную пенсию?
Россияне с большим стажем смогут оформить пенсионные выплаты на два года раньше:
- Женщины — при стаже от 37 лет.
- Мужчины — при стаже от 42 лет.
Однако минимальный возраст выхода на пенсию остается прежним:
- Женщины — не ранее 55 лет.
- Мужчины — не ранее 60 лет.
Какие периоды входят в трудовой стаж?
При расчете стажа учитываются не только годы официальной работы, но и другие периоды:
- Военная служба (включая службу по призыву).
- Участие в специальной военной операции.
- Временная нетрудоспособность, если гражданин получал пособие.
Но есть исключения:
- Отпуск по уходу за детьми в стаж для досрочного выхода на пенсию не включается.
Льготы для многодетных матерей
Женщины, воспитавшие нескольких детей, теперь смогут выйти на пенсию раньше:
- Трое детей – пенсионный возраст 57 лет.
- Четверо детей – 56 лет.
- Пять и более детей – 50 лет.
Что это значит для граждан?
Новые правила помогают частично компенсировать повышение пенсионного возраста и делают систему социальной защиты более гибкой. Гражданам, планирующим воспользоваться этими изменениями, рекомендуется заранее проверить свой стаж и уточнить детали в Социальном фонде России или на портале «Госуслуги», сообщает news-komi.ru.
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