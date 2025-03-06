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Решение принято: пенсионный возраст понизили на 2 года, но не для всех

В России обновили пенсионное законодательство: ...

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Недавние изменения в пенсионном законодательстве России привлекли внимание граждан, поскольку теперь некоторые категории россиян смогут выйти на пенсию раньше.

В рамках реформы предусмотрены послабления для людей с продолжительным трудовым стажем, а также для многодетных матерей. Эти меры направлены на поддержку тех, кто внес значительный вклад в экономику страны.

Кто получит право на досрочную пенсию?

Россияне с большим стажем смогут оформить пенсионные выплаты на два года раньше:

  • Женщины — при стаже от 37 лет.
  • Мужчины — при стаже от 42 лет.

Однако минимальный возраст выхода на пенсию остается прежним:

  • Женщины — не ранее 55 лет.
  • Мужчины — не ранее 60 лет.

Какие периоды входят в трудовой стаж?

При расчете стажа учитываются не только годы официальной работы, но и другие периоды:

  • Военная служба (включая службу по призыву).
  • Участие в специальной военной операции.
  • Временная нетрудоспособность, если гражданин получал пособие.

Но есть исключения:

  • Отпуск по уходу за детьми в стаж для досрочного выхода на пенсию не включается.

Льготы для многодетных матерей

Женщины, воспитавшие нескольких детей, теперь смогут выйти на пенсию раньше:

  • Трое детей – пенсионный возраст 57 лет.
  • Четверо детей – 56 лет.
  • Пять и более детей – 50 лет.

Что это значит для граждан?

Новые правила помогают частично компенсировать повышение пенсионного возраста и делают систему социальной защиты более гибкой. Гражданам, планирующим воспользоваться этими изменениями, рекомендуется заранее проверить свой стаж и уточнить детали в Социальном фонде России или на портале «Госуслуги», сообщает news-komi.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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