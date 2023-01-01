Стало известно о товарах, которые совсем скоро покинут прилавки магазинов, исчезнув полностью из продажи. Основная волна таких изменений в супермаркетах начнется как раз в ближайшие дни. При этом на замену ушедшим брендам придут другие, передает PRIMPRESS.

К прмиеру, перемены ожидают гипермаркеты сети «Лента». Компания активно меняет ассортимент своих торговых точек, поскольку ряд брендов уходит с рынка. Так, в разработке у сети еще недавно было несколько тысяч новинок ассортимента. По словам представителя сети, новинки заменят собой сезонные продукты, которые полностью уйдут с прилавков в ближайшие дни, а также те товары, которые не очень хорошо себя проявили в продажах, а потому будут убраны с полок.

Похожий процесс ожидается скоро и в сети супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». Холдинг ищет замену тем брендам, которые покинули российский рынок. Замена им находится в Узбекистане и Азербайджане, Турции и Иране.

А больше всего новых товаров в этом плане появляется в сегменте плодоовощной продукции. То есть с прилавков активно уходят различные фрукты и овощи из определенных стран, но на замену им приходят другие, так что покупатель зачастую даже не замечает такой ротации, поскольку пустых полок в магазинах не было и не будет.