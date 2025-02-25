Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Решение принято быстро: российским пенсионерам выплатят 1 раз по 10 тысяч рублей

В 2025 году Россия запустит программу социально...

m.5-tv.ru

Подписаться на Дзен.канал

В ответ на продолжительные обращения общественности, российские власти анонсировали старт новой социальной программы в 2025 году, цель которой — обеспечение поддержки тем, кто выжил во время блокады Ленинграда, но не был официально учтён как блокадник.

Это решение призвано справедливо урегулировать вопросы льгот и помощи, ранее не доступных этой категории граждан.

Условия для получения поддержки

Программа ориентирована на лиц, проживавших в осаждённом Ленинграде менее четырех месяцев, что не позволило им попасть в список блокадников в прошлом.

Именно для них предусмотрены следующие размеры выплат:

  • 10 000 рублей — лица с инвалидностью первой группы;
  • 7 500 рублей — второй группы инвалидности;
  • 5 000 рублей — третьей группы инвалидности;
  • 3 000 рублей — участники без статуса инвалида, но соответствующие иным критериям программы.

Процедура подачи заявления

Для оформления права на получение финансовой помощи нужно предоставить подтверждающие документы о пребывании в блокадном Ленинграде и, при наличии, документы о инвалидности. Заявления принимаются через местные отделения Пенсионного фонда, многофункциональные центры или электронные государственные сервисы.

Мотивация и цели программы

Инициатива направлена на исправление исторической несправедливости и предоставление заслуженной поддержки лицам, испытавшим на себе жестокие условия блокады. Планируется, что первые выплаты будут осуществлены уже во втором квартале 2025 года, с более детальной информацией, которая будет опубликована позднее, сообщает 33-news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

профилактика от клопов в квартире в домашних условиях

Новости Казани

день назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Интересное в Казани

3 дня назад

Испытание себя и проверка на годность

тюнинг приборной панели в Екатеринбурге

Новости Казани

20 часов назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

21 час назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Лонгриды

11 часов назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле
Новости Казани
16 часов назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Новости Казани

16 минут назад

Казанский вуз оказался в санкционном списке Великобритании

Не у нас

10 часов назад

В районе Точки Немо фиксируется неизвестный науке гул

Не у нас

15 часов назад

В Сочи сошла лавина: спасатели отправились на поиски туриста

Новости Казани

17 часов назад

В Казани безработный 27-летний внук убил бабушку
В Татарстане девушка и ребенок отравились угарн...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Татарстане девушка и ребенок отравились угарным газом

Новости Татарстана

18 часов назад

Саша Стоун уступил победу участнице из Татарстана в шоу «Титаны» на ТНТ

Новости Казани

18 часов назад

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin

Новости Казани

19 часов назад

Во время съёмок сериала «Айда» в Казани будут введены ограничения
Стартовал XII Международный литературный конкур...
Интересное в Казани
4 дня назад

Стартовал XII Международный литературный конкурс «Глаголица» для юных талантов