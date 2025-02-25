Решение принято быстро: российским пенсионерам выплатят 1 раз по 10 тысяч рублей

В ответ на продолжительные обращения общественности, российские власти анонсировали старт новой социальной программы в 2025 году, цель которой — обеспечение поддержки тем, кто выжил во время блокады Ленинграда, но не был официально учтён как блокадник.

Это решение призвано справедливо урегулировать вопросы льгот и помощи, ранее не доступных этой категории граждан.

Условия для получения поддержки

Программа ориентирована на лиц, проживавших в осаждённом Ленинграде менее четырех месяцев, что не позволило им попасть в список блокадников в прошлом.

Именно для них предусмотрены следующие размеры выплат:

10 000 рублей — лица с инвалидностью первой группы;

7 500 рублей — второй группы инвалидности;

5 000 рублей — третьей группы инвалидности;

3 000 рублей — участники без статуса инвалида, но соответствующие иным критериям программы.

Процедура подачи заявления

Для оформления права на получение финансовой помощи нужно предоставить подтверждающие документы о пребывании в блокадном Ленинграде и, при наличии, документы о инвалидности. Заявления принимаются через местные отделения Пенсионного фонда, многофункциональные центры или электронные государственные сервисы.

Мотивация и цели программы

Инициатива направлена на исправление исторической несправедливости и предоставление заслуженной поддержки лицам, испытавшим на себе жестокие условия блокады. Планируется, что первые выплаты будут осуществлены уже во втором квартале 2025 года, с более детальной информацией, которая будет опубликована позднее, сообщает 33-news.ru.