Решение принято быстро: российским пенсионерам выплатят 1 раз по 10 тысяч рублей
m.5-tv.ru
В ответ на продолжительные обращения общественности, российские власти анонсировали старт новой социальной программы в 2025 году, цель которой — обеспечение поддержки тем, кто выжил во время блокады Ленинграда, но не был официально учтён как блокадник.
Это решение призвано справедливо урегулировать вопросы льгот и помощи, ранее не доступных этой категории граждан.
Условия для получения поддержки
Программа ориентирована на лиц, проживавших в осаждённом Ленинграде менее четырех месяцев, что не позволило им попасть в список блокадников в прошлом.
Именно для них предусмотрены следующие размеры выплат:
- 10 000 рублей — лица с инвалидностью первой группы;
- 7 500 рублей — второй группы инвалидности;
- 5 000 рублей — третьей группы инвалидности;
- 3 000 рублей — участники без статуса инвалида, но соответствующие иным критериям программы.
Процедура подачи заявления
Для оформления права на получение финансовой помощи нужно предоставить подтверждающие документы о пребывании в блокадном Ленинграде и, при наличии, документы о инвалидности. Заявления принимаются через местные отделения Пенсионного фонда, многофункциональные центры или электронные государственные сервисы.
Мотивация и цели программы
Инициатива направлена на исправление исторической несправедливости и предоставление заслуженной поддержки лицам, испытавшим на себе жестокие условия блокады. Планируется, что первые выплаты будут осуществлены уже во втором квартале 2025 года, с более детальной информацией, которая будет опубликована позднее, сообщает 33-news.ru.
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