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Решение о призыве будет действовать 1 год: что это значит и к чему необходимо подготовить призывников и их родителей

С начала 2025 года в России вступили в силу изм...

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С начала 2025 года в России вступили в силу изменения в законе о воинской обязанности. Главное новшество — решение призывной комиссии теперь будет действовать не только в рамках текущей кампании, а в течение целого года. Что это значит для самих призывников и их семей?

Что изменилось?

Ранее, если призывника не успевали отправить в армию в пределах одного призывного периода (весеннего или осеннего), то решение автоматически теряло силу. Теперь всё иначе — решение комиссии сохраняет юридическую силу на срок до одного года. Это означает, что юношу могут призвать в армию в следующую кампанию, не проходя заново всю процедуру.

Важно: решение не исполняется в межпризывные периоды — с 16 июля по 30 сентября и с 1 января по 31 марта.

Что нужно знать призывникам и родителям?

1. Повторное прохождение комиссии не потребуется.
Если решение о призыве принято, но не исполнено, оно остаётся действительным, и в следующую кампанию повторная медкомиссия уже не нужна. Это упрощает процесс и экономит время.

2. Новые обстоятельства — повод пересмотреть решение.
Если в течение года после принятия решения появились основания для отсрочки или освобождения, важно вовремя уведомить военкомат. При подтверждении причин решение будет отменено.

3. Обжалование станет сложнее.
Обращения в суд теперь не помогут "потянуть время" — решение комиссии будет актуально в течение года, и даже если дело не успеют рассмотреть в рамках текущей кампании, призыв всё равно возможен позже.

Итоги

Эти изменения направлены на повышение эффективности призывной системы. Они упрощают работу военкоматов и одновременно делают процедуру более прозрачной. Призывникам и их семьям важно внимательно следить за всеми документами и вовремя сообщать о любых изменениях в здоровье или жизненных обстоятельствах.

Подробности о весенней призывной кампании 2025 года — в следующем материале, пишет дзен-канал "Юридическая социальная сеть 9111.ru".

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