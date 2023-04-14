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Реновация территории в Мурманском порту: в поисках баланса интересов

Обеспечение суверенитета России в рыбохозяйственном секторе является важной частью защиты ее экономической безопасности и поддержания здорового баланса между внутренним производством и мировой торговлей. Для достижения этой цели важно, чтобы была оказана поддержка как государственным рыболовецким хозяйствам, так и частным инвесторам, проявляющим инициативу по реконструкции портовой инфраструктуры.

Как сообщает rbc.ru, ассоциация морских торговых портов подвела итоги первых трех месяцев 2023 года. Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-март увеличился на 2,8%, составив 24,6 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Объем перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн, что на 31,6% больше, чем в 2022 году, а наливных грузов - 17,3 млн тонн, что меньше на 5,9%. За январь-март 2023 года Мурманский порт увеличил свой грузооборот на 10,6%, достигнув 15 млн тонн.

По подсчетам участников рынка, в грузообороте морских портов общая доля рыбы и рыбных продуктов в среднем не превышает 2–3%, но в специализированных портах этот показатель выше. Одним из таких рыбных кластеров является Мурманский морской рыбный порт (ММРП). Он обеспечивает более 40% перевалки рыбопродукции Арктического и Балтийского бассейнов вместе взятых (13% от перевалки рыбы в РФ). По данным аналитиков Морцентра, перевалка рыбопродукции в 2022 году в Арктическом и Балтийском бассейнах составила суммарно 576 тыс. тонн, из которых ММРП перевалил 237,5 тыс. тонн.

В 2022 году рыбная продукция уходила на экспорт в рефрижераторных контейнерах. Для этого в ММРП была построена площадка для одновременного размещения 150 контейнеров с подключением к электросети, она функционирует до сих пор. Также было обновлено и отремонтировано старое перегрузочное оборудование, реконструированы подъездные пути. Это стало возможно благодаря частным инвестициям в ММРП.

По словам генерального директора Мурманского морского рыбного порта Эдуарда Малашенкова сейчас активно задействован только южный район рыбного порта, где сосредоточено 90% холодильных мощностей порта Мурманска. Из девяти причалов только четыре выделены для постановки рыболовецких судов, остальные зарезервированы Нацрыбресурсом под другие грузы.

В марте 2022 года постановлением правительства Мурманской области была принята адресная программа «Реновация территорий морского рыбного порта Мурманск».

«Суть предлагаемой нам реновации состоит в сносе имеющихся 290 объектов южного района рыбного порта, включая уже работающие холодильные терминалы, рыбоперерабатывающие и судоремонтные мощности. Вместо них планируют построить всего семь объектов инфраструктуры», — объясняет Эдуард Малашенков.

Руководство Мурманского рыбного порта сомневается в успехе подобной реновации: «Как можно планировать инвестиционные проекты, не имея уверенности, что этот проект воплотится в жизнь и будет приносить доход не только государству, но и инвестору?

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